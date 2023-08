PRIMA PAGINA - CdS: “Napoli per Murillo servono 20 milioni"

"Da vera Juve. Giuntoli aspetta Lukaku e bloca Morata".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato della Juventus: "Da vera Juve. Giuntoli aspetta Lukaku e bloca Morata". Di spalla spazio al mercato del Napoli, che cerca l'erede di Kim: "Napoli per Murillo servono 20 milioni". Sepre di spalla il mercato delle romane: "La Lazio prende Kamada e Isaksen". "La Roma ha in pugno Marcos Leonardo".