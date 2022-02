PRIMA PAGINA - Cds: “Napoli si gode il primato: entusiasmo alle stelle in vista della sfida al Milan”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto e con il derby milanese di Coppa Italia

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la corsa scudetto e con il derby milanese di Coppa Italia: "Derby e scudetto tutto subito. Alle 21 Milan-Inter di Coppa Italia, domenica lo scontro tra le prime. Napoli si gode il primato: entusiasmo alle stelle in vista della sfida ai rossoneri". In taglio centrale spazio al Monday Night di Serie A: "Atalanta, il gol senza gioia del russo Miranchuk". Di spalla spazio al conflitto Russia-Ucraina: "Cio, Fifa e Uefa: 'Mosca è fuori'". In taglio basso si parla dell'altra semifinale di Coppa Italia tra Fiorentina e Juventus: "Piatek: vieni avanti Vlahovic".