PRIMA PAGINA - CdS: "Osi-Maignan, extraterrestri al Maradona"

"Mou resta", nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il futuro dell'allenatore giallorosso. In taglio basso a sinistra spazio all'Inter: "Zhang in difficoltà: lo finanziano i tifosi". In colonna a destra spazio a Napoli-Milan e alla Juve: "Osi-Maignan, extraterrestri al Maradona. Il re del gol difronte al miglior portiere del campionato nella partita che precede la doppia sfida in Champions". "Juve, sono tre i processi sportivi".