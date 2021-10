PRIMA PAGINA - CdS: "OsiMertens, l'arma di Lucio"

"OsiMertens, l'arma di Lucio", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, nell'edizione di oggi. "Contro il Toro, il Napoli potrebbe lanciarli insieme. Il belga ha superato l'infortunio alla spalla sinistra e si candida ad affiancare il nuovo re azzurro". Apertura dedicata alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali: "Stanchi o rotti: si gioca. Lazio-Inter con Lautaro titolare nella notte e l'incognita Immobile. Juve-Roma, 4 bianconeri ancora in Sudamerica e Abraham a rischio".