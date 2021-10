PRIMA PAGINA - CdS: "Osimhen da favola: non si ferma più"

"Osimhen da favola: non si ferma più", titola così in prima il Corriere dello Sport nell'edizione di oggi. "Il centravanti del Napoli realizza il gol del 2-1 con la Repubblica Centrafricana. E Spalletti lo aspetta per il Torino". A centro pagina spazio alla vittoria dell'Italia contro il Belgio nella finale del terzo posto della Nations League: "Riscatto mondiale". In taglio alto spazio all'attaccante della Roma a segno con l'Inghilterra: "Carica Abraham: lo manda Mou".