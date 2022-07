PRIMA PAGINA - Cds: "Raspadori, sì al Napoli: vuole la Champions"

Il giocatore ha deciso: vuole la Champions, e il club azzurro è pronto a garantirgli un ingaggio da 2,5 milioni a stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Raspadori, sì al Napoli", si legge stamane in apertura sul Corriere dello Sport. Il giocatore ha deciso: vuole la Champions, e il club azzurro è pronto a garantirgli un ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Giuntoli al lavoro: sul tavolo 5 anni di contratto. E Carnevali vacilla.

Milan - "De Ketelaere, ora è fatta", titola invece in taglio alto il quotidiano. Il Diavolo si regala il colpo che serviva a Pioli: raggiunto l'accordo definitivo con il Bruges per 32 milioni più 4 di bonus. Tra oggi e domani l'arrivo in città, le visite mediche e le firme su un contratto di 5 anni.

Roma - "Notte da Champions", si legge in taglio centrale, in riferimento alla sfida dei giallorossi contro il Tottenham in programma questa sera in Israele. Di spalla c'è spazio anche per il mercato: "Mourinho in pressing per Belotti". Aspettando Wijnaldum e il difensore, il tecnico chiede anche l'azzurro. Ma Pinto prima deve cedere Shomurodov e Felix.