PRIMA PAGINA - CdS: "Raspadoro"

"Raspadoro". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport nella sua edizione di oggi. "Il bimbo del Sassuolo stende il Milan 2-1". Apertura alla corsa per la Champions League: "Vince l'altra Juve. CR7 e Dybala a secco, Pirlo batte il Parma coi difensori. Oggi Napoli-Lazio e Roma-Atalanta". In alto le dichiarazioni di Marotta in difesa della Superlega: "Misure urgenti o falliamo tutti".