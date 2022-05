PRIMA PAGINA - CdS: "Ribaltone Real sul City: Ancelotti da leggenda"

"Guardiola ko (3-1) ai supplementari: Madrid in finale con il Liverpool

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport titola in prima pagina: "Ribaltone Real sul City: Ancelotti da leggenda. Guardiola ko (3-1) ai supplementari: Madrid in finale con il Liverpool". In taglio alto spazio alla Roma, che stasera si gioca la possibilità di qualificarsi per la finale di Conference League: "Roma, Italia". In taglio basso la maglia da record di Maradona venduta all'asta: "Diego e la mano di Dio: maglia da 8.8 milioni".