PRIMA PAGINA - CdS: "Sarri-Mou alla sesta"

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calendario della Serie A 2021/22: "Sarri-Mou alla sesta. I due assi della panchina si sfidano il 26 settembre nel derby. Napoli-Juve alla terza, il 24 ottobre il duello tra Allegri e Inzaghi". A centro pagina spazio a Paulo Dybala: "In fila per Dybala: è il suo anno". In taglio basso spazio al pericolo debiti in casa Inter: "Zhang lascia la guida di Suning: allarme debito".