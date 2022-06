PRIMA PAGINA - CdS: "Sfida per Asensio"

"Maldini chiama Ancelotti: scatto Milan, Juve sorpassata".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'asta che si sta aprendo per il talento in uscita dal Real Madrid: "Sfida per Asensio. Maldini chiama Ancelotti: scatto Milan, Juve sorpassata". In taglio alto spazio all'infortunio a Mathias Olivera durante l'amichevole tra Uruguay e Panama: "Paura Olivera, Napoli in Ansia. Le lacrime, la paura ma c'é ottimismo". A centro pagina la vittoria dei playoff di Serie C del Palermo: "Festa Palermo: promosso in B".