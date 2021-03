PRIMA PAGINA - CdS: "Si sono incartati"

Nell'edizione odierna Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la gara non disputata tra Lazio e Torino dopo il divieto dell'ASL piemontese: "Si sono incartati. Stop dell'ASL, il Torino a casa e la Lazio in attesa per 45': niente partita. La Lega voleva giocare, Gravina per il rinvio: decide il giudice sportivo". A centro pagina spazio alla vittoria della Juventus contro lo Spezia: "Morata sveglia la Juve".