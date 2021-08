PRIMA PAGINA - CdS: "Spalletti accende il sogno Pjanic"

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport lancia una bomba di mercato in prima pagina: "Lucio accende il sogno Pjanic. Spalletti prepara il debutto chiamando l'ex romanista". Apertura dedica al poker all'esordio dell'Inter di Simone Inzaghi: "L'Inter li fa cantare". In taglio basso spazio all'annuncio di Allegri in conferenza stampa: "Ronaldo resta".