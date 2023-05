PRIMA PAGINA - CdS: "Spalletti: 'Il Napoli è nel futuro'"

"Il tecnico: 'Il club sa programmare, sta già seguendo diversi giocatori sul mercato'".

Nell'edizione odierna, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il nuovo infortunio di Pogba arrivato durante la partita contro la Cremonese: "Pogbadramma. Paul in lacrime dopo 24: altro stop muscolare, stagione finita". A centro pagina il pareggio della Roma: "Roma baby, pari a Bologna (0-0). Mou: C'era un rigore gigante". In colonna spazio anche per la sconfitta del Napoli: "Spalletti: 'Il Napoli è nel futuro'. Gli azzurri cadono a Monza (2-0). Il tecnico: 'Il club sa programmare, sta già seguendo diversi giocatori sul mercato'".