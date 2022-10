PRIMA PAGINA - CdS: "Spalletti travolge il Toro: è solo in testa"

"Anguissa e Kvara da scudetto: oggi l'Atalanta può raggiungerli".

"Spalletti travolge il Toro: è solo in testa (3-1)", titola così il Corriere dello Sport in prima pagina nell'edizione di oggi. "Anguissa e Kvara da scudetto: oggi l'Atalanta può raggiungerli". In apertura la vittoria della Roma dell'ex Mourinho a San Siro: "Mou affonda l'Inter". A centro pagina spazio alla sofferta vittoria del Milan a Empoli: "Milan, 3-1 a tempo scaduto".