PRIMA PAGINA - CdS sulla vittoria del Napoli: "Maradona, è per te!"

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina dando spazio alla vittoria del Napoli conquistata all'Anoeta contro la Real Sociedad: successo che ha portato in cascina per gli azzurri i primi tre punti in Europa League. Un successo che la prima pagina collega poi al compleanno del Pibe de Oro che oggi compie 60 anni: "Maradona, è per te".