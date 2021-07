PRIMA PAGINA - CdS: "Terremoto Ronaldo"

"E Spalletti alza la voce", titola così in prima pagina il Corriere dello Sport in prima pagina nell'edizione odierna. "Koulibaly e Insigne: il nuovo tecnico pretende chiarezza". Apertura dedica al futuro di Cristiano Ronaldo: "Terremoto Ronaldo. L'ipotesi Mbappé al Real spinge CR7 al Psg e Icardi alla Juve". In taglio alto spazio alla nuovo decreto: "Stadi aperti al 50 per cento. Ingresso solo con il green pass".