PRIMA PAGINA - CdS titola: "Osimhen multato, Gattuso riparte"

Il caso legato alla positività di Victor Osimhen seguita ad un'esagerata festa di compleanno in Nigeria è da mettere da parte in casa Napoli. Da oggi ricomincerà il campionato e per gli azzurri ci sarà subito una trasferta complicata sul campo del Cagliari. "Osimhen multato, Gattuso riparte", titola al riguardo il Corriere dello Sport in prima pagina.