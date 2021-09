PRIMA PAGINA - CdS: "Troppo buoni. Pari deludente per l'Italia"

"Troppo buoni" è il titolo d'apertura scelto dal Corriere dello Sport per riassumere la prestazione di ieri dell'Italia. L'1-1 con la Bulgaria rallenta la corsa verso il Qatar. Pari deludente ma da record: 35 gare senza sconfitte, come Brasile e Spagna. Alla rete iniziale di Chiesa ha replicato Iliev: Azzurri poco cattivi in fase offensiva.

Ronaldo - "CR7, schiaffo al VAR", si legge invece in taglio basso. Il quotidiano fa notare come la reazione del portoghese, che nel match con la sua Nazionale ha rifilato un leggero schiaffo ad un avversario, non sia stata sanzionata: evidente disparità di trattamento - si legge - rispetto al caso dell'attaccante del Napoli.

Milan - Sempre in taglio basso il quotidiano titola: "Giroud positivo, Lazio a rischio". Tegola per il Milan: il francese sta bene, ma è isolato. Ibra verso il rientro: i rossoneri ora sperano di recuperarlo il più in fretta possibile.