PRIMA PAGINA - CdS: "Valanga azzurra"

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la schiacciante vittoria del Napoli contro l'Udinese: "Valanga azzurra. Il Napoli scavalca l'Atalanta per una notte: Champions più vicina". In taglio alto spazio al momento delicato in casa bianconera: "Juve avanti a nervi tesi. Buffon: 'Tolgo il disturbo'". In taglio basso in evidenza la vittoria della Premiere della squadra di Guardiola: "United ko, il City è campione".