PRIMA PAGINA - CdS verso Italia-Galles: "Un pieno d'azzurro"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola dedica la sua apertura all'ultimo match del girone dell'Italia, in programma oggi alle 18 contro il Galles: "Un pieno d'azzurro". Battendo Bale e compagni la Nazionale - già qualificata agli ottavi di finale con un turno d'anticipo - chiuderebbe primo e potrebbe eguagliare il record di Pozzo. Roberto Mancini - si legge - darà spazio a diverse riserve.