PRIMA PAGINA - CdS: "Volata scudettino"

Nell'edizione odierna il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la lotta per la qualificazione in Champions League: "Volata scudettino. Atalanta-Juve senza Ronaldo, Dybala per Pirlo e il gol numero 100. Napoli-Inter, Conte sfida le critiche sul gioco: 'Il problema sono io'". A centro pagina spazio alla lotta per la salvezza con gli anticipi giocati ieri: "Miracolo Cagliari, Firenze ha paura".