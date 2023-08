PRIMA PAGINA - CdS: "Zielinski al bivio, obiettivo Koop"

"Il Napoli abbraccia Natan".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport dà ampio rilievo in prima pagina a un'intervista rilasciata in esclusiva da José Mourinho, tecnico della Roma: "È la mia seconda vita". In taglio basso gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra l'ex Inter Lukaku e la Juventus: "Lukaku-Juve, sprint in 48 ore". Nel box in basso spazio al mercato azzurro: "Il Napoli abbraccia Natan. Zielinski al bivio, obiettivo Koop"