PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Al Napoli Osi e Kvara non bastano”

“Al Napoli Osi e Kvara non bastano”. Titola così in basso l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento al ko per 3-2 del Napoli per mano del Villarreal. Al centro ampio spazio alla finale dei Mondiali tra Argentina e Francia, in programma oggi alle 16:00: “L’ultimo tango di Leo. Messi contro Mbappè, un Mondiale per fare la storia”. In taglio alto il cordoglio del mondo del calcio per l’addio di Sinisa Mihajlovic, di fianco la scomparsa di Mario Sconcerti.