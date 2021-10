PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Allegri, prove di remuntada”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Juventus: "Allegri, prove di remuntada. Juve all'esame Toro dopo l'impresa in Champions. 'Voglio il derby, è più difficile del Chelsea'". Al centro spazio anche alla Nazionale italiana: "L'Italia perde Immobile, e Mancini punge Zaniolo". In taglio basso il pareggio del Cagliari contro il Venezia.