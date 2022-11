PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport apre col Napoli: "Imprendibili"

Nona vittoria consecutiva in campionato per il Napoli, che ottiene tre punti anche sul campo della seconda in classifica

TuttoNapoli.net © foto di Pierpaolo Matrone Nona vittoria consecutiva in campionato per il Napoli, che ottiene tre punti anche sul campo della seconda in classifica: al Gewiss Stadium, contro l'Atalanta, decidono Osimhen ed Elmas, bravi a ribaltare l'illusorio vantaggio di Lookman. E l'apertura del Corriere dello Sport è tutta dedicata alla capolista, perché ora come ora gli azzurri sono "Imprendibili". Aumenta il vantaggio sulla seconda, che ora è il Milan: +6.