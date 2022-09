PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport apre con Belotti: “Le vinciamo tutte”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con un'intervista di Belotti: "Le vinciamo tutte"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con un'intervista di Belotti: "Le vinciamo tutte". Spazio anche al mercato delle varie squadra di A e ai due anticipi del quarto turno di campionato con la vittoria dell'Atalanta e il pareggio tra Bologna e Salernitana. In taglio basso spazio a Cristiano Ronaldo: "Ronaldo-Messi: finisce qui. CR7 resta allo United e va in panchina anche col Leicester".