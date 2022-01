PRIMA PAGINA - Corriere dello sport apre con la Juve: “Per Vlahovic 70 milioni”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il futuro di Vlahovic legato al calciomercato della Juventus: “Per Vlahovic 70 milioni. Il flop offensivo contro il Milan ha convinto Agnelli. La Fiorentina detta il prezzo, la Fiorentina prepara l'offerta". Al centro spazio alla Nazionale e ai convocati di Mancini per lo stage: "Stage azzurro con Joao Pedro e Luiz Felipe. Balotelli, chance mondiale. Mancini lo mette alla prova". In basso il mercato dell'Inter: "Inzaghi va sul sicuro con Caicedo".