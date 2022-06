PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport apre con le parole di Lukaku: “Qui sono a casa”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ritorno all’Inter di Lukaku e le sue prime parole

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ritorno all’Inter di Lukaku e le sue prime parole: “‘Qui sono a casa. Inter, segnerò tanto. E io mantengo sempre le promesse’”. In taglio alto si legge: “Arbitri, Var e rivoluzione”. Di spalla il colpo Jovic per la Fiorentina e la Lazio che si assicura Cancellieri.