PRIMA PAGINA - Corriere dello sport: apre con le parole di Moratti: “Mou vincerà anche a Roma”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole dell'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti: "Mou vincerà anche a Roma. Dal triplete alla sfida di Coppa: parla Moratti. Stasera tifo per l'Inter, ma Josè è un valore aggiunto". Sulla sinistra la fumata nera per l'elezione del nuovo presidente di Lega, mentre sulla destra le parole di Stefano Pioli: "Scudetto per 5. Inter e Juve le più forti".