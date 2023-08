PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport apre con Lukaku alla Roma: “Gigantesco”

“Gigantesco”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport che apre in prima pagina con Romelu Lukaku alla Roma

“Gigantesco”. Titola così al centro l’edizione odierna del Corriere dello Sport che apre in prima pagina con Romelu Lukaku alla Roma: "La Roma ha preso Lukaku: straordinario colpo dei Friedkin. Tifosi giallorossi in festa: oggi alle 17 il belga a Ciampino con un aereo guidato dal presidente Dan". Spazio anche al successo dell'Inter a Cagliari: "Lautaro incanta, l'Inter vince anche a Cagliari". In basso lo stop di 2 mesi all'arbitro Di Bello dopo il clamoroso rigore negato al Bologna nel match contro la Juventus.