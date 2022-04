PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Arbitri da scudetto?"

"Al designatore mancano i top: fanno discutere le scelte per Inter e Napoli

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il difficile finale di campionato che attende il designatore arbitrale Rocchi: "Arbitri da scudetto? Al designatore mancano i top: fanno discutere le scelte per Inter e Napoli". A centro pagina spazio ai quarti di ritorno di Champions League: "City e Reds, avanti tutta. Ma che botte a Madrid". In taglio basso il mercato con il rinnovo dell'attaccante del Sassuolo, destinato però a lasciare il club neroverde: "Scamacca rinnova ma non resta".