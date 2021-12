PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Avete rotto il calcio”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i tantissimi casi di infortuni in Serie A: "Avete rotto il calcio. Da Kjaer a Koulibaly, da Arnautovic a ElSha: infortuni a raffica, squadre in difficoltà. Ancelotti e Sarri lo avevano denunciato: Si gioca troppo. In 237 hanno saltato almeno una gara tra A e coppe". Al centro spazio al mercato e alle dichiarazioni di Commisso: "Rocco tempesta. Il City su Vlahovic ma Commisso va all'attacco del sistema". Al centro il 4-4 della Lazio con l'Udinese: "Lazio sull'ottovolante: maxi-rimonta e poi beffa".