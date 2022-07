PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Balotelli a Spalletti: ‘Mi porti a Napoli?’”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli e l'intervista a Mario Balotelli:

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il Napoli e l'intervista a Mario Balotelli: "Balotelli a Spalletti: 'Mi porti a Napoli?'". In taglio alto l'intervista all'attaccante della Roma, Tammy Abraham: "Io e Dybala senza gelosia". Di spalla si parla del Milan: "De Keteleare pronto a tutto per il Milan". In taglio basso c'è la Lazio: "Lazio, c'è anche Vecino per Sarri". Spazio anche alle multiproprietà con: "DeLa festeggia. Proprietà multiple: il divieto slitta al 2028".