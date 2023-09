PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Beato chi li ha"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le vittorie delle milanesi, trascinate da Lautaro e Leao.

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le vittorie delle milanesi, trascinate da Lautaro e Leao: "Beato chi li ha". A centro pagina spazio al Napoli, che dopo l'Udinese asfalta anche il Lecce: "Doppio poker". In taglio basso la Juve, di scena oggi a Bergamo: "Juve, c'è Kean con Chiesa". Nel box in basso le parole di Mourinho che reagisce alle critiche: "Non sono io il problema".