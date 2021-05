PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “C’è l’intesa tra il Napoli e Spalletti”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con l'accordo trovato tra il Napoli e Spalletti che porterà il tecnico a diventare il nuovo allenatore azzurro: “C’è l’intesa tra il Napoli e Spalletti”. In alto la situazione delle panchine di Juventus e Inter: "Allegri-Inzaghi: è derby d'Italia. Max alla Juve, accordo Simone-Inter: si giocheranno lo scudetto". Al centro la Lazio che contatta Mihajlovic per il post Inzaghi, la presentazione del nuovo portiere del Milan e il mercato della Roma.