PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Caccia al Milan”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le manovre di mercato del Milan e non solo: “Caccia al Milan. Dopo scudetto e cambio di proprietà, il diavolo accelera sul mercato. Napoli e Juve bloccate dalle mancate partenze. La Roma si muove, ma a Mou serve un grande colpo". Al centro i risultati delle gare di Nations League e spazio all'Italia che domani sfiderà l'Inghilterra. Di spalla: "Dybala-Inter, c'è distanza sull'ingaggio". Sempre in taglio laterale si parla anche della Juventus e della conferenza stampa di presentazione di Gattuso al Valencia.