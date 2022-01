PRIMA PAGINA - Corriere dello sport: "Cambia tutto"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il calciomercato appena concluso: "Cambia tutto. Si è chiuso un mercato clamoroso: sabato riparte il campionato. Juve regina, l'Inter si rafforza. In coda squadre rivoluzionate". In taglio basso spazio alla Lazio: "Arriva solo Cabral", all'intervista al presidente della Salernitana e al ritorno in campo di Cristian Eriksen.