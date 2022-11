PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Campione dell'anno"

"Il Napoli batte l'Empoli (2-0) e vola a +8: chiuderà il 2022 in testa".

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la decima vittoria consecutiva del Napoli che allunga in testa alla classfica: "Campione dell'anno. Il Napoli batte l'Empoli 2-0 e vola a +8: chiuderà il 2022 in testa. Lozano (rigore) e Zielinski abbattono il muro toscano. Il tecnico avverte: 'Attenzione ai complimenti, c'è chi ti esalta per sentire meglio il tonfo'". A centro pagina spazio allo stop del Milan con la Cremonese: "Il Milan s'incarta: brutto 0-0 a Cremona". In taglio basso il caso in casa Inter: "Lautaro in disco è un caso".