PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Champions per 6"

Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la possibilità per l'Italia di portare sei squadre alla prossima Champions League: "Champions per 6. Adesso l'Italia può sognare addirittura l'en plein. Atalanta e Viola in semifinale? Sicuri i 5 posti. Ma non è tutto". Di spalla spazio al possibile post-Pioli al Milan: "Il Milan incontra Lopetegui". In taglio basso la Lazio che batte 4-1 la Salernitana: "La Lazio degli eccessi".