PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Chiello a gamba tesa"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le le parole del difensore della Juventus e della Nazionale sulla Superlega: "Chiello a gamba tesa. Il capitano salta la Svizzera per infortunio, ma infiamma il dibattito. Il difensore della Juve si schiera con Agnelli". In taglio alto il mercato: "Alvarez, c'è la Viola, ma la Juve rilancia". In spalla spazio alla nazionale: "Mancio con Fede Chiesa leader". Al centro la presentazione di Shevchenko al Genoa.