PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “CR7, bufera social. Ibra, bufera Covid”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con i casi Ronaldo e Ibrahimovic: “CR7, bufera social. Ibra, bufera Covid”. Il primo, sotto accusa per il presunto lancio della maglia dopo Juve-Genoa e ill secondo perché avrebbe pranzato al ristorante in zona rossa. In basso spazio alla lotta Champions: "Il Napoli e la Lazio puntano sugli scontri diretti. la corsa sul Milan".