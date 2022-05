PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Daje Mou!”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Roma

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Roma: "Daje Mou! A un anno dall'arrivo, il capolavoro dello Special in un Olimpico impazzito. Abraham cancella il Leicester: la Roma in finale a Tirana". In taglio alto: "Inter, scatto per lo Scudetto", "Milan, spunta maxi-fondo Usa". In taglio basso la preziosissima vittoria della Salernitana contro il Venezia: "Salernitana, sorpasso avanti".