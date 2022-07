PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "De Ligt rifà la Juve"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato della Juventus

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il mercato della Juventus: “De Ligt rifà la Juve. Asta per il difensore: se parte arrivano due centrali, un regista e una punta. Tesoro da 100 milioni per 4 colpi: Chelsea e Bayern in lizza”. In taglio alto si parla sempre di mercato: “Scamacca verso il Psg. E il Monza prende anche Pessina”. Al centro le parole di Pioli e il cambio di proprietà del Palermo.