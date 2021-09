PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport:  “DeLa accende Napoli-Juve”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con le parole di De Laurentiis dichiarate nel pre-partita dell'amichevole con il Benevento: “DeLa accende Napoli-Juve. Il presidente: a volte c'è chi ti scippa lo scudetto. Oggi si discute il ricorso per Osimhen. Il club chiede di dimezzare la squalifica: soltanto così l'attaccante potrebbe giocare sabato". "Asse Mancio-Sarri", al centro si parla dell'alleanza tra i due allenatori per rilanciare Ciro Immobile in Nazionale. L'arrivo di Ribery alla Salernitana: "Ribery, che show, è già il re di Salerno". Sulla destra le ipotesi di formazione e i rientri in casa Italia in vista del match di domani.