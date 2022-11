PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “EuroZaniolo” 

“EuroZaniolo”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alla vittoria della Roma in Europa League

“EuroZaniolo”. Titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport in riferimento alla vittoria della Roma in Europa League. "Due rigori conquistati e un gol: 3-1 ai bulgari, Roma agli spareggi". Di spalla la sconfitta della Lazio, retrocessa in Conference League. In taglio alto spazio ai temi del derby d'Italia: "Vlahovic e Di Maria per battere l'Inter".