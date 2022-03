PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Fate l'Italia"

"Fate l'Italia. Mancini conferma il gruppo dell'Europeo: 'Poco tempo per preparare questa gara'. Immobile-Insigne-Berardi il tridente offensivo".

Nell'edizione di oggi il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la Nazionale che scende in campo stasera contro la Macedonia del Nord per il primo spareggio per i Mondiali: "Fate l'Italia. Mancini conferma il gruppo dell'Europeo: 'Poco tempo per preparare questa gara'. Immobile-Insigne-Berardi il tridente offensivo. Nell'altra semifinale CR7 vuole trascinare il Portogallo contro la Turchia". In taglio basso spazio all'annuncio del rinnovo in casa Inter: "Brozo-Inter, maxi rinnovo".