PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Firme che scottano”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la situazione contrattuale di Lorenzo Insigne: “Firme che scottano”. 67 giocatori di Serie A in scadenza a giugno: "Donnarumma, Ibra, Insigne, Dybala: contratti da blindare in era Covid". In taglio basso l'intervista a Marcello Lippi che applaude Mancini: "Difesa da vincente". Di spalla la questione stadi verso l'Europeo: "Stadi aperi per l'europeo, pressiing Uefa". Si parla anche dei diritti tv della Serie A: "Lega, no a Sky, nuovo bando per tre partite".