PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Garanzia Lobotka, la mossa di Spalletti”

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la gara di domenica tra Napoli e Milan

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con la gara di domenica tra Napoli e Milan: "Il Maradona si colora d'azzurro. Garanzia Lobotka, la mossa di Spalletti". In taglio alto le parole del presidente della Juventus, Andrea Agnelli, in merito alla Superlega: "'La Superlega non ha fallito' Agnelli rilancia". Al centro ampio spazio alle parole di Dybala sullo Scudetto e all'impegno dell'Inter contro la Salernitana.