PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: "Gasp-Gattuso: è già spareggio Europa"

Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con lo scontro Champions tra Atalanta e Napoli: "Gasp-Gattuso: è già spareggio per l'Europa". In taglio alto occhi puntati sul derby di Milano e sulla sfida Ibra-Lukaku: "Scontro frontale". Al centro spazio al gol di Luis Alberto che ha regalato la vittoria ad Inzaghi contro la Sampdoria: "Un mago al bacio". Sulla sinistra si parla della scomparsa di Mauro Bellugi: "Mauro amava l'Inter e l'ironia". Spazio anche al grave incidente di Cossu e alla sfida Everton-Liverpool vinta dalla squadra di Ancelotti.