PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Gattuso verso il Tottenham. Viola su Italiano”

“Gattuso verso il Tottenham. Viola su Italiano”. Questa la prima pagina di oggi del Corriere dello Sport: "Commisso vuole il tecnico che ha appena rinnovato con lo Spezia. Fonseca l'alternativa. Dallo Stoccarda è in arrivo Nico Gonzalez". Al centro si parla dell'Italia: "Locatelli intoccabile". In taglio basso gli Europei con l'omaggio a Christian Eriksen andato in scena durante il match tra Belgio e Danimarca.